Osmaniyeli izciler Malazgirt’e uğurlandı

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OSMANİYE Belediyesi İzcilik İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü ve 1071 Alpaslan İzcilik ve Spor Kulübü üyeleri 1071 Malazgirt zaferinin 948'inci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Malazgirt'e uğurlandı. Samet Aybaba Spor Tesisi ve İzcilik Kampında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 izci öğrenci izci liderleri tarafından bilgilendirildi. İzci öğrenciler tarafından okunan şiirler ve söylenen marşlar sonrasında 3 gün sürecek kampa katılmak üzere izciler aileleri vedalaşarak hareket etti. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt zaferinin yıldönümünde Malazgirt'te yapılacak olan etkinliklerde Osmaniye Belediyesi İzcilik İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü ve 1071 Alpaslan İzcilik ve Spor Kulübü olarak Osmaniye'mizi en iyi şekilde başarıyla temsil edeceğinize inanıyor bundan onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.