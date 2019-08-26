Vali Şimşek Niğde’nin köylerinde sorun dinledi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Yılmaz Şimşek İl jandarma Komutanı J. Albay Garip Gümüş ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte Ulukışla İlçesine bağlı köyleri ziyaret etti. Vali Şimşek ilk ziyaretini Ovacık köyüne gerçekleştirdi. Çamardı Kaymakamı, Ulukışla Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş'ı köy muhtarı ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Vali Şimşek köylere yapılan yatırımları da yerinde inceledi. Köy meydanında köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Şimşek, toplantıda vatandaşların kendisine ilettiği sorun, görüş ve talepleri dinledi. Ovacık köyü ziyaretinin ardından sırasıyla Hüsniye ve Eminlik köylerini ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, her iki köyde de vatandaşlarla, eğitim, sağlık, tarım, elektrik, yol, sulama suyu gibi konu başlıklarının yer aldığı toplantılar düzenledi. Köy toplantılarında kendisine iletilen sorunların biran önce çözüme kavuşturulması konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat veren Vali Yılmaz Şimşek, daha sonra Eminlik gişelerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek burada görevli polis ve jandarma personeline kolaylıklar diledi.