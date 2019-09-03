Adanalı Sultanlar birincilikle döndü

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Barolar Birliği'nce (TBB) 16'ncısı Samsun'da düzenlenensona erdi.veolmak üzere 7 branşta gerçekleştirilen'na bin 200'ü aşkın avukat katıldı.Müsabakalarda Sakarya ikinci, Giresun üçüncülüğü elde etti.Türkiye Barolar Birliği Başkanı, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti. Feyzioğ-lu,dedi.