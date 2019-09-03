Adanalı Sultanlar birincilikle döndü

T
ürkiye Barolar Birliği'nce (TBB) 16'ncısı Samsun'da düzenlenen Türkiye Avukat Spor Oyunları
sona erdi. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi
ve satranç
olmak üzere 7 branşta gerçekleştirilen Türkiye Avukat Spor Oyunları
'na bin 200'ü aşkın avukat katıldı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kadınlar voleybol müsabakalarında Adana Barosu takımı birinci oldu.
Müsabakalarda Sakarya ikinci, Giresun üçüncülüğü elde etti. Müsabakalarda kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ile kızı adına pankart açıldı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti. Feyzioğ-
lu, "Tüm sporcular yüreklerini ortaya koyarak mücadele etti. Kolay bir şey değil. Bir yandan avukatlık yapıyorlar ama hiçbiri spordan ayrılmamış. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' deyip muhteşem bir iş çıkardılar"
dedi.