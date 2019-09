İntihar bir halk sağlığı sorunudur

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Güler Özkula Dünya Sağlık Örgütü'nün, her 3 saniyede bir intihar girişiminin, her 40 saniyede bir tamamlanmış intiharın meydana geldiğini belirtti. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü sebebiyle bir açıklama yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Güler Özkula, her yıl 800.000 insanın intihar nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirildiğini ifade ederek şu soruyu yöneltti; ' Bu durumda sizce de intihar, ivedilikle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu değil midir?' Özkula, 10 Eylül tarihinin insanın kendi eliyle yaşamını sonlandırması anlamına gelen intihar konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve önlenebilir bir eylem olduğunu ifade etmek için seçildiğini kaydetti. İntiharın ruhsal bir hastalık olmadığı gibi sadece ruhsal hastalığın bir göstergesi olarak da değerlendirilemeyeceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Güler Özkula bu olgunun; biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlar içinde açıklanabileceğini vurguladı.