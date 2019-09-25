Yeşil sahada evlenme teklifi

MERSIN Süper Amatör Lig'de mücadele eden Silifke Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki Özcan Özdemir, Erdemlispor'u maçında tribünde kendisini izleyen kız arkadaşı Eda Naz Gökçetin'e maçı izlemeye gelen 2 bin kişinin önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Ev sahibi takımda forma giyen Özdemir, kız arkadaşı Eda Naz'a büyük bir sürpriz yaptı. Özdemir, karşılaşma öncesi yapılan seremoniye, takım arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartla çıktı. Gökçetin, teklifi görünce şaşkınlık yaşadı. Evlenme teklifi eden Özdemir, kız arkadaşından teklife 'Evet' yanıtını aldı.