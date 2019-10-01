Aşure etkinliği düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

sanat Sokağında Aşure etkinliği düzenledi. Anamur Belediye .Başkanı Hidayet Kılınç; "Toplumsal dayanışma ve kaynaşma kaynağı olan kıymetli zaman dilimlerinden biri olan Aşure Günü nde Bildiğiniz gibi mübarek Muharrem ayını idrak etmekteyiz. Muharrem ayı ve özellikle Muharrem'in onuncu günü olan Aşure Günü bütün Semavi dinlerde itibar görmüştür. Bu itibar insanlık tarihi boyunca, bu günde gerçekleştiği rivayet edilen hadiselerdir" dedi. ANAMUR Belediyesi Aşure günü etkinlikleri kapsamında Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Konservatuvarı hocalarının Halk Müziği dinletisi eşliğinde Aşure ikramı gerçekleştirildi.