Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü

ADANA'DA
bir kişinin, tırmanarak
evine giren
hırsızlık şüphelisinin
peşine
düşüp elinde
sopayla sokakta
araması güvenlik
kamerasınca görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesi
Bahçeşehir Mahallesi'nde
Yusuf Ferhat Gülçek, polisi
arayarak evine hırsız girdiğini,
askıdaki pantolonunun
cebinde bulunan 500
lirasını aldığını, uyanıp
durumu fark etmesi üzerine
de zanlının kaçtığını bildirdi.
Olay yerine giden
Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, bölgedeki bir
apartmanın güvenlik kamerasından
şüphelilerin iki
kişi olduğunu, bir kişinin
sokakta bekleyip
gözcülük
yaptığını, diğerinin
de park
halindeki minibüsün
üzerine
çıkıp dairenin
balkonuna
tırmanarak içeriye girdiğini
belirledi.
Görüntülere, zanlının
aşağıya inip arkadaşıyla
olay yerinden uzaklaştığı,
bir süre sonra da
ev sahibinin elinde sopayla
sokağa çıkıp hırsızın
peşine düşmesi de yansıdı.
Polis, kayıtlar doğrultusunda
şüphelinin hırsızlıktan
emniyette çok sayıda
suç kaydı bulunan Eyyüp
G. (19) olduğunu tespit etti.
Şüpheli Eyyüp G, ekiplerin
yaptığı çalışmayla yakalandı.
Zanlı tutuklandı.