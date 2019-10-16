Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü

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bir kişinin, tırmanarakevine girenhırsızlık şüphelisininpeşinedüşüp elindesopayla sokaktaaraması güvenlikkamerasınca görüntülendi.Merkez Seyhan ilçesiBahçeşehir Mahallesi'ndeYusuf Ferhat Gülçek, polisiarayarak evine hırsız girdiğini,askıdaki pantolonununcebinde bulunan 500lirasını aldığını, uyanıpdurumu fark etmesi üzerinede zanlının kaçtığını bildirdi.Olay yerine gidenAsayiş Şube MüdürlüğüHırsızlık Büro Amirliğiekipleri, bölgedeki birapartmanın güvenlik kamerasındanşüphelilerin ikikişi olduğunu, bir kişininsokakta bekleyipgözcülükyaptığını, diğerininde parkhalindeki minibüsünüzerineçıkıp daireninbalkonunatırmanarak içeriye girdiğinibelirledi.Görüntülere, zanlınınaşağıya inip arkadaşıylaolay yerinden uzaklaştığı,bir süre sonra daev sahibinin elinde sopaylasokağa çıkıp hırsızınpeşine düşmesi de yansıdı.Polis, kayıtlar doğrultusundaşüphelinin hırsızlıktanemniyette çok sayıdasuç kaydı bulunan EyyüpG. (19) olduğunu tespit etti.Şüpheli Eyyüp G, ekiplerinyaptığı çalışmayla yakalandı.Zanlı tutuklandı.