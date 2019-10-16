Misafirleri Hitit Kültür kapısı karşılayacak

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Büyükşehir Belediyesince, kentin tarihi, kültürü ve yerel ürünlerini tanıtmak amacıyla Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli kavşağında yaptırılan "Hitit Kültür Kapısı-Gaziantep Çarşısı" düzenlenen törenle hizmete alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin her kapısının başka bir güzelliği temsil ettiğini vurgulayarak, "Bu kapılar sağlam, bu kapıların ardında gazilerin torunları ve 5 antik kent var" dedi. Yurt içinden ve yurt dışından kente gelen turistleri buram buram kokan tarihle karşılayacak Kültür Kapısı, mahalli lezzetlerle donatılacak. Mezopotamya ve Akdeniz'in birleştiği topraklarda birbirinden farklı uygarlıkları bağrından çıkaran Gaziantep, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde Hitit Kültür Kapısı-Gaziantep Çarşısı'yla vizyonuna vizyon kattı. Hitit Kültür Kapısı'nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gazi şehir çok özel bir şehir, bütün Dünya'yı dolaşan Evliya Çelebi, buraya gelince Ayıntab-ı Cihan dünyanın gözbebeği demiş, Hitit kültür kapısından 5 tane daha var. Roma dönemi, Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi ve İslam medeniyetini bağrından çıkaran başka bir şehir düşünemezsiniz. Daha memleket Fırat'ın güzelliğini göremedi, o eşsiz tarihini, medeniyetini görmedi, Rumkale su sporlarıyla burayı tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.