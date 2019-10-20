Haddını bıl

dana Büyükşehir Belediyesi'nin 1. Hukuk Müşaviri ve aynı zamanda HDP'ye yakınlığı ile bilinen avukat Ali Akıncı'nın Encümen Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'nın ABD'nin oyunuyla gerçekleştiğini söylemesi büyük tepkilere neden oldu. Toplantıda bulunan AK Parti Meclis Üyesi Murat Duman, Akıncı'ya müdahale ederek, "Belediyede görevli bir bürokrata hakaret etme cesaretini kim veriyor? Bu bir hadsizliktir" diyerek tepki gösterdi.

"HADDİNİ BİL!"

16 Ekim Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan

Encümen Toplantısı'na katıldığını ifade eden AK Parti Meclis Üyesi Murat Duman, MHP'li meclis üyesinin yazı işleri müdürü Kaşif Barut'a Barış Pınar'ı Harekatı'nı nasıl gördüğünü sorduğunu belirterek, "Kaşif bey yorum yaptığı sırada Ali Akıncı direk konuya girdi ve harekatın bizim irademiz dışında ABD'nin oyunuyla gerçekleştiğini büyük bataklığa gireceğimizi söyledi. O an kendimi kaybettim ve haddini bilmesini söyledim" diye konuştu.



'KARALAR DUR DEMELİ'

UMMADIĞI bir tepkiyle karşılaşan Ali Akıncı'nın geri adım atmaya çalıştığını ifade eden Duman, "Kendisine bürokrat olduğunu ve siyasi olaylara girmemesini söyledim. Büyükşehir Belediyesinde bürokrat bir kişi kalkıp böyle bir cümle kullanamaz. 1 Nisan'dan beri belediyede yapılan hakaretler sanki idare tarafından ödüllendiriliyorcasına herkes bir yarış içine giriyor. Buna dur diyecek kişi de Başkan Zeydan Karalar'dır. Başkan çıkıp, 'Harekata hakaret etmek kimsenin haddi değildir" şeklinde konuştu