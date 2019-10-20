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namus cinayeti

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Hayvan pazarında namus cinayeti
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde bulunan Hayvan Pazarında işlenen cinayetin ardındaki meselenin namus cinayeti olduğu öne sürüldü. Aydın ilinden Tarsus'a gelerek, bugün sabah 07.40 sıralarında Bahçe mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Hayvan barınağı civarında husumetli olduğu Kemal Öztunç'u (66) tabancayla vurarak öldüren zanlı Fikri Yıldız (69) tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı bahçede suç aleti 7.65 çapındaki tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınan Fikri Yıldız yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkeme tarafından "tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan" tutuklanan Fikri Yıldız cezaevine gönderilirken, ifadesindeki ayrıntılar dikkat çekti. Fikri Yıldız'ın ifadesinde, cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini itiraf ederken, 15 gün önce Tarsus'a gelerek keşif yaptığını ifade etti.
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Hayvan pazarında namus cinayeti
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