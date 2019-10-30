Abzalov ile Agitayev’den modern sanat için özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev'e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Sagin Abzalov, Yasbi Agitayev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak 8 ülke sanatçılarının toplamda 483 eser içeren 7'si karma, 12'si kişisel sergisinin bu hafta sanatseverlerin ziyaretine açık olduğunu vurguladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, yeni bir hafta ve yeni bir açılış. 8 ülkeden 483 eser Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün farklı salonlarında sergilenmekte. Bunu belki de bir yıl önce düşündüğümüzde tuhaf gelirdi. 45 sene önce KKTC'nin kurulacağı dönemde hiçbir şekilde akıllardan bile geçmezdi, ülkemizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi bir hazineye sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.