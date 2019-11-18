Yıldırım’a Girne’den ‘Fahri Doktora’ unvânı

BUGÜN NELER OLDU

Girne Üniversitesi tarafından Türk ve KKTC denizciliğine ile havacılığına yaptığı sayısız katkı ve hizmetler nedeniyle TBMM eski Başkanı, eski Başbakanı, eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'a Fahri Doktora Ünvanı veriliyor. Yıldırım'a 12 yıl kesintisiz görev yaptığı Ulaştırma Bakanlığı görevinde KKTC, Türkiye ve dünya denizciliğine yaptığı hizmetler ile Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin kuruluş ve gelişmesine koyduğu katkılar nedeniyle Fahri Doktora Ünvanı takdim edileceği belirtildi. Ayrıca, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi'nin açılışı da Binali Yıldırım tarafından yapılacak. Binali Yıldırım'a Fahri Doktora Ünvanı takdimi ile Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi'nin açılış töreni, bugün saat 14.30'da, Girne Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek. Girne Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Girne Üniversitesi olarak kurumsal yapımızın bütününden aldığımız yetki ile Türk denizciliğine ve havacılığına yaptığı sayısız katkı ve hizmetler nedeniyle Binali Yıldırım'a, Fahri Doktora Ünvanını tevcih etmekten onur duyuyoruz" denildi.