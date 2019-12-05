ÇDSO’dan ‘Kamança ve Kemençe’ konçertosu

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) hafızalardan çıkmayacak bir konsere hazırlanıyor. 6 Aralık 2019 Cuma akşamı saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan konseri, keman sanatçısı, besteci ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura yönetecek. Klasik batı müziği ile Azeri müziğini bir araya getirerek birçok başarılara imza atmış kamança virtüözü İmamyar Hasanov, S.Aleskerov'un "Kamança Konçertosu" eserini ve İ.T.Ü. Türk Musiki Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hatice Doğan Sevinç Hasan Niyazı Tura'nın "Kemençe Konçertosu" eserini Adana'da ilk kez seslendirecekler. Programın ikinci yarısında solistler, ÇDSO Ferit Tüzün'ün "Esintiler" ve Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" adlı eserini Adanalı sanatseverlere sunacak.