Gaziantep’in zorlu sınavı

aziantep Futbol Kulübü,'in 18. haftasında bugün'yi konuk edecek.'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakemyönetecek.Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayanekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.Sezonun ilk maçındaile yaptığı maçı 5-0kaybeden, devretransfer dönemini ise sessiz geçirdi.Kamp döneminde sezonbaşında kadrosuna kattığıile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar,şu ana kadar herhangibir transfer yapmadı.SEZON sonuna kadar anlaşma sağlanan'ın transferini krımızı-siyahlılar şöyle duyurdu:ekiplerinden'un tecrübeli file bekçisiile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.GAZİANTEP FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk yarının sonunda yakaladıkları çıkışı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini Söyledi. Büyükekşi, "Fenerbahçe takımının büyüklüğünü biliyoruz. Ama biz de ligde adından söz ettiren bir kulübüz. Eksiklerimizi de giderme noktasında iyi işler yaptık. Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep'te güzel bir hava oluşmuş durumda. Taraftarımızın maça yoğun ilgi göstereceğini biliyoruz. Taraftar desteğiyle Fenerbahçe maçından iyi bir sonuç almak istiyoruz. İlk yarının sonunda yakaladığımız çıkışı, Fenerbahçe maçında da sürdürebilmek için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Taraftarımızın gücünü hissettiğimizde iyi işler yaptığımızı herkese gösterdik. Fenerbahçe maçında da taraftarımızın desteği bizim itici gücümüz olacak. Herkesi stadyuma bekliyorum" diye konuştu.

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