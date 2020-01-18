Gaziantep’in zorlu sınavı

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aziantep Futbol Kulübü, Süper Lig
'in 18. haftasında bugün Fenerbahçe
'yi konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadyumu
'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek
yönetecek. Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son bu karşılaşmalarda Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi.
Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep
ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.
KADROYA TAKVİYE YAPILMADI
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe
ile yaptığı maçı 5-0
kaybeden Gaziantep FK
, devre
transfer dönemini ise sessiz geçirdi.
Kamp döneminde sezon
başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin
ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar,
şu ana kadar herhangi
bir transfer yapmadı.
SON DAKİKA
GAZİANTEP'E TECRÜBELİ GELDİ
SEZON sonuna kadar anlaşma sağlanan Haydar
'ın transferini krımızı-siyahlılar şöyle duyurdu: Gaziantep Futbol Kulübümüz, Süper Lig
ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor
'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz
ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Haydar Yılmaz
'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
Mehmet Büyükekşi:
TÜM GÜCÜMÜZÜ YANSITACAĞIZ
GAZİANTEP FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk yarının sonunda yakaladıkları çıkışı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini Söyledi. Büyükekşi, "Fenerbahçe takımının büyüklüğünü biliyoruz. Ama biz de ligde adından söz ettiren bir kulübüz. Eksiklerimizi de giderme noktasında iyi işler yaptık. Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep'te güzel bir hava oluşmuş durumda. Taraftarımızın maça yoğun ilgi göstereceğini biliyoruz. Taraftar desteğiyle Fenerbahçe maçından iyi bir sonuç almak istiyoruz. İlk yarının sonunda yakaladığımız çıkışı, Fenerbahçe maçında da sürdürebilmek için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Taraftarımızın gücünü hissettiğimizde iyi işler yaptığımızı herkese gösterdik. Fenerbahçe maçında da taraftarımızın desteği bizim itici gücümüz olacak. Herkesi stadyuma bekliyorum" diye konuştu.