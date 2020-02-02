Tarsus’ta tek hedef galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, yeni bir yönetim olarak tüm maçlarını karnaval havasında oynamayı hedeflediklerini söyledi.ATAY, ligin 2. yarısında oynadıkları Hekimoğluvemaçlarında iyi futbol sergilemelerine rağmen kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.Teknik direktörmaçını kazanacak güçte olduklarını söyledi.