Tarsus’ta tek hedef galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musa Atay
, yeni bir yönetim olarak tüm maçlarını karnaval havasında oynamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Atay, bugün saat 13.30'da ilçe stadında Yılport Samsunspor ile karşılaşacaklarını belirterek taraftarlara iyi bir oyun izlettirip puan veya puanlar almayı hedeflediklerini bildirdi.
ATAY, ligin 2. yarısında oynadıkları Hekimoğlu Trabzon
ve Sarıyer
maçlarında iyi futbol sergilemelerine rağmen kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Başkan Atay, Yılport Samsunspor maçını kazanarak, Tarsus İdmanyurdu'nu ilk 5 içerisine atmak istediklerini dile getirdi.
Teknik direktör Ergün Penbe, Samsun
maçını kazanacak güçte olduklarını söyledi.