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Tarsus’ta tek hedef galibiyet

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Tarsus’ta tek hedef galibiyet
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musa Atay, yeni bir yönetim olarak tüm maçlarını karnaval havasında oynamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Atay, bugün saat 13.30'da ilçe stadında Yılport Samsunspor ile karşılaşacaklarını belirterek taraftarlara iyi bir oyun izlettirip puan veya puanlar almayı hedeflediklerini bildirdi. ATAY, ligin 2. yarısında oynadıkları Hekimoğlu Trabzon ve Sarıyer maçlarında iyi futbol sergilemelerine rağmen kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Başkan Atay, Yılport Samsunspor maçını kazanarak, Tarsus İdmanyurdu'nu ilk 5 içerisine atmak istediklerini dile getirdi. Teknik direktör Ergün Penbe, Samsun maçını kazanacak güçte olduklarını söyledi.
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Tarsus’ta tek hedef galibiyet
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