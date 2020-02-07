90 yıllık binanın merdivenleri çöktü

BUGÜN NELER OLDU

90 yıllık PTT binasının merdivenleri çöktü. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, yetkiler çöken merdiveni şeritlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Antakya'da Fransızlar döneminde yaptırılan ve uzun zamandır PTT binası olarak kullanılan 90 yıllık binanın girişindeki merdivenler, büyük bir gürültü ile çöktü. PTT binasına işlem içtin gelen vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan olay da şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı. Merdivenlerin binaya giriş kısmında meydana gelen çökmeden dolayı PTT binasının girişi kapatıldı. Çöken merdiven yetkililer tarafından şeritle kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Yaşanan çökmeye rağmen PTT binası hizmet vermeye devam etti. Girişlerin binanın yan tarafından yapıldığı PTT hizmet binası hiz met vermeye devam ederken, vatandaşlar, "Biz binanı bahçe duvarının çökmesini bekliyorduk. Ama merdiven çöktü. Bizce bu büyük bir işaret yetkililer binanı çevre duvarı ile ilgili önlem almalı. Oda her an yıkılabilir" dediler.