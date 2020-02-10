‘FETÖ oyununa gelmeyin’ uyarısı

Adana polisi, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin FETÖ ile korkutup para, altın ve değerli eşyaları almasını önlemek için sokakları ve evleri tek tek gezip vatandaşları uyardı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşları telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleri için ikazlarda bulunuyor. Vatandaşlara polisin FETÖ ya da PKK tehdidiyle para, altın istemeyeceğini, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde hemen 155 ya da 112'nin aranarak yardım istenmesini söyledi. Polisin sokakta broşür verdiği Yakup Şahin isimli vatandaş, "Arkadaşımın telefonuna önce mesaj atıp, daha sonra arayıp, 4 bin lira istediler. Bizim arkadaş inandı, para yatırmaya gidecekti o sırada biz numarayı aldık ve araştırdık, sahte numara çıktı. Arkadaşımızı dolandırılmaktan son anda kurtardık" dedi. Polislerin kendilerini uyarmasının çok olumlu olduğunu ifade eden Mehmet Duman ise, "Telefonlarımızı nereden buluyorlarsa kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp bizlerden hesap numaralarımızı istiyorlar. Zaten İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bizlere mesaj yollayarak bilgilendiriyor. Arayıp FETÖ olayına karıştığımızı söyleyerek para istiyorlar, artık bunlara inanmıyoruz" diye konuştu.

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