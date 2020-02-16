Yatırımlar iş dünyasını heyecanlandırıyor

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GİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Mehmet Serkan İzol önderliğinde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret ederek, Mersin'i ilgilendiren konular hakkında görüşme sağladı. Gerçekleşen ziyarette Toroslar Belediyesi'nin kent ile ilgili projeleri hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi alan Mersin GİAD heyeti, kentte yapılacak olumlu projelerin her zaman destekçisi olduklarını dile getirdiler. Mersin'in birliktelik gücüne ihtiyacı olduğunu belirten Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Toroslar Belediyemizin kente yaptığı ve yapacağı yatırımlar iş dünyasını son derece heyecanlandırıyor. Atsız Afşın Yılmaz Başkanımızın genç ve dinamik görüşlerinin kentimize katma değer katacağından şüphemiz yoktur. Bizler iş dünyası ve Mersin GİAD olarak kente yapılacak her türlü olumlu projenin destekçisi olacağız" dedi.