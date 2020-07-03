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Sosyal mesafeli maskeli balık avı

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Sosyal mesafeli maskeli balık avı
MERSİN'DE, güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp balık tutuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak durdurulan olta balıkçılığı, normalleşme süreciyle yeniden başladı. Mersin'de amatör balıkçılar, güzel havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Aralarında 1,5 metre mesafe bırakan balıkçılar, maske takıp, hijyen kurallarına uyarak oltayla balık tutuyor. Günün ilk ışıklarıyla sahile gelen balıkçılar, oltalarını denize atıyor. Amatör balıkçılar, İsmet İnönü Bulvarı sahil kısmında sosyal mesafe kuralını da gözetiyor. Sahilde uzun zaman sonra balık tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ali Kocaoğlu (50), "Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediyoruz" dedi. Kadir Taçyıldız (60) da, balık avı yaparken özellikle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini, mutlaka maske taktıklarını söyledi.
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Sosyal mesafeli maskeli balık avı
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