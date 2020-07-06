Çukurova’ya uluslararası akreditasyon

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 01.05.2020-30.09.2021 tarihleri arasında akredite edildi. Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ve laboratuvar alt yapısı sayesinde iyi nitelikte mezun veren, sanayi problemlerinin çözümüne ürettiği projeler ile katkı sağlayan, bitkisel ve hayvansal hammaddelerin işlenmesi ile artı değeri yüksek ürünleri geliştiren, toplumun kaliteli ve güvenli gıdaya erişimi konusunda katkıları olan bölgemizin ve ülkemizin önemli mühendislik programlarından biri. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren İntörn Mühendislik Eğitimine başlandı. Eğitimöğretim ve araştırmada kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren iş yeri uygulamalı eğitimine (İntörn Mühendislik) başlayan ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ayrıca, ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmanın yanında eğitimde kalitenin güvence altına alınması amacıyla iki yıldır MÜDEK akreditasyonu konusunda çalışmalar yapıyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan başkanlığında, gerçekleşen akreditasyon takdim toplantısı sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programına akreditasyon verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Akreditasyon, bir yükseköğretim kurumunun güvenirliğini ve tanınmasını sağlayan bir sistemdir" dedi.