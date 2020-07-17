Demokrasi nöbeti

Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Niğde, Kilis ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı, meydandaki ekranlardan izletildi.ADANA'DAUğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle ve saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Elban , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı yöntemlerle ve değişik sıfatlarla hep suret-i haktan görünüp farklı deneme ve aldatmacalarla devleti, hükümeti ve milleti bir şekilde oyuna getirmeye çalıştığını kaydetti. Vali Elban, "O gece güzel Adana'mız başta olmak üzere tüm milletimiz meydanları doldurdu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koydu. Sonunda milletimiz kazandı. Allah'a şükürler olsun ki tarihte hep okuduğumuz o kahramanlar ve kahramanlık hikayelerindeki gibi 4 yıl önce o gecede de yine büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Tabii ki asil bir milleti olmayan hiçbir devlet, hükümet, kurum bu başarıları elde edemezdi" dedi.MERSİN'DE 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar ateşi ölçülerek alana alındı. Yetkililer vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için dua edildi. ValiAli İhsan Su, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Şehitlere her zaman sahip çıkacaklarını dile getiren Su, iç ve dış düşmanların FETÖ'yle 15 Temmuz'da eşi benzeri olmayan bir ihanete kalkıştığını ifade etti. Bu kalkışmayla Türkiye'nin şahlanışının, kardeşliğinin ve demokrasisinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını aktaran Su, "Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hep birlikte ecdadından aldığı güçle bu hainlerin karşısına dikilmiştir" dedi.KAHRAMANMARAŞ'TA, Demokrasi Meydanı'ndaki anma programlarına katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi. Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler söylendi. Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Göğebakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, 15 Temmuz gazisi Şakir Kızılay, gaziler ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. İslahiye ilçesinde ise Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi. Programa Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı alındı.HATAY'DA da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Katılımcılar alana ateşi ölçülerek maskeli şekilde alındı. Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvarı dinletisi gerçekleştirildi. Ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından şehitler için dualar edildi. Hatay İl Müftülüğü İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahiler dinlendi. Vali Rahmi Doğan, bin yıldır bu topraklarda yaşayan milletin evlatları olduklarını söyledi.OSMANİYE Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz'un ordu içerisinde örgütlenmiş FETÖ/PDY'nin anayasal düzeni yıkarak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak için düzenlediği hain ve alçak darbe girişimi olduğunu belirtti. Milletin, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verdiğini ifade eden Yılmaz, yurdun dört bir yanında tek yürek iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmediğini anımsattı. Hain girişimin bertaraf edildiğini anlatan Yılmaz, "15 Temmuz'da milletimiz, milli birlik ve beraberliğini bütün dünyaya bir kez daha gösterdiği tarihi bir güne, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir direnişe imza atmıştır" dedi.NİĞDE'DEÖmer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunuldu. Niğde Belediyesi Mehter Takımı marş söyledi, şiirler okundu ve 15 Temmuz darbe girişimi belgeseli izletildi. Vali Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz'da kanlı bir gece yaşandığını belirterek, ordunun içine sızmış hainlerce kendilerine emanet edilen silahları uçakları tankları bu milletin üzerine doğrultarak hain darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.KİLİS'TE aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Protokol üyeleri, Kilis Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Darbe girişimini anlatan videonun izlendiği programda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu.