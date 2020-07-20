Köyden Türkiye birinciliğine koştular

Burç köyündeki Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "e-bina inşaat takip sistemi" projesi PDR aşamasında Teknofest Türkiye birincisi oldu. Öğrenciler, köyde eğitim veren bir meslek lisesinin Türkiye'deki çok sayıda özel okul ve fen lisesini geçip birinci olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Katılan binlerce proje arasından ilk elemeyi geçip Proje Detay Raporu (PDR) birincisi olarak önümüzdeki aylarda Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest'te yapılacak final sunumuna katılmaya hazırlanan projenin 98 puan aldığını belirten okul yöneticileri, "Rakiplerimize fark atarak öne çıktık. Finalde de iyi bir puan alarak birinci olacağımıza inanıyoruz" dedi. Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri İbrahim Demirli, Hüseyin Demirci, Hümeyra Çulha ve Ömer Güneş koordinatörlüğünde hazırlanan öğrenciler Türkiye'nin dört bir yanından Fen Liseleri ve özel kolejler dahil tüm okul türlerinin katıldığı Teknofest'te, Burç köyünde bir meslek lisesi olarak elde ettikleri bu sonuçtan çok mutlu olduklarını söyledi. Teknofest Afet Yönetimi Kategorisi'nde hazırlanan projeyle, inşa edilen yapıların niteliğinin arttırılması ve bu sayede olası bir depremde can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor. Proje, insanların alacakları konutların inşaat süreçleri hakkındaki detaylı bilgilere kolayca erişimlerini sağlayıp, deprem ve binalar hakkında bilinçlendirilerek, toplumsal otokontrol mekanizmasının harekete geçirilmesi ve bu sayede olası bir depreme daha dayanıklı yapılar inşa edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirilmiş yenilikçi bir veri tabanı çözümü sunuyor. Proje hayata geçirildiğinde Türkiye'deki tüm binaların detaylı bilgileri bir veri havuzunda toplanıp, bu bilgiler yapay zeka teknolojisi ile analiz edilerek bölgelere göre bina dayanıklılık haritası çıkartılacak ve her bölgeye en uygun bina yapısı da tespit edilebilecek.