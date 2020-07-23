Hatayspor yönetimi görev dağılımı yaptı

SÜPER Lig'in yeni yüzü Hatayspor
'da yönetim dün yeni dönem için bir araya geldi. Görev dağılımın yapıldığı toplantıda tablo şu şekilde oluştu: Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan,
Başkan Vekilleri Aydın Toksöz ile Mustafa Baştuğ,
Genel Sekreter Mustafa Özat,
Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı,
Basın Sözcüsü Rahmi Vardı,
Sayman ve Taraftarlardan Sorumlu Yöneticiler Mehmet Bozkurt ile Selçuk Akıllı,
Altyapı Sorumluları Mehmet Savaş, Nevzat İnan, Doğan Samsun,
Sponsorluk, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Yöneticileri Aydın Toksöz, İhsan Ar, Osman Oğuzhan Çolak,
Hatay Store'dan Sorumlu Yönetici Selçuk Akıllı,
Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi İbrahim Edhem Sunar...
YENİLENDİ
Ayrıca, yeniden yapılanan futbol şubesinde sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak
, sportif direktör yardımcılığına Gökhan Zan
'ın getirildiği, Murat Bereket
'in idari menajerlik görevine devam edeceği kaydedildi. Bordo-beyazlılarda iç ve dış transfer çalışmaları için teknik heyetin raporu bekleniyor.