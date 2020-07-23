Hatayspor yönetimi görev dağılımı yaptı

SÜPER Lig'in yeni yüzü'da yönetim dün yeni dönem için bir araya geldi. Görev dağılımın yapıldığı toplantıda tablo şu şekilde oluştu: Kulüp BaşkanıBaşkan VekilleriGenel SekreterFutbol Şube SorumlusuBasın SözcüsüSayman ve Taraftarlardan Sorumlu YöneticilerAltyapı SorumlularıSponsorluk, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu YöneticileriHatay Store'dan Sorumlu YöneticiTürkiye Futbol Federasyonu TemsilcisiAyrıca, yeniden yapılanan futbol şubesinde sportif direktörlük görevine, sportif direktör yardımcılığına'ın getirildiği,'in idari menajerlik görevine devam edeceği kaydedildi. Bordo-beyazlılarda iç ve dış transfer çalışmaları için teknik heyetin raporu bekleniyor.