Hayvan pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı

hayvan pazarında aynı yere kurbanlık satış noktası kurmak isteyen 2 grup arasında çıkan kürekli, satırlı ve bıçaklı kavgada Mehmet ve kardeşi Talip Demir ağır yaralandı. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki hayvan pazarında meydana geldi. Kurbanlık satışı için Diyarbakır'dan Adana'ya gelen Mehmet ve kardeşi Talip Demir, sabah saatlerinde pazarda gördükleri bir alanı çitle çevirmek istedi. Aynı yere kurbanlık satış noktası kurmak isteyen Feyzi Oruç ve 3 oğlu ile Demir kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine kürek, satır ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada, Demir kardeşler vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Demir kardeşlerinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi Feyzi Oruç ve 3 oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı