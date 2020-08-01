Ne olur kızımı elımden almayın

Almanya'da yaptığı evlilikten dünyaya gelen 7 yaşındaki kızının, velayet davasındaki gecikme nedeniyle orada yaşayan eski eşine gönderilmesinin an meselesi olduğunu dile getiren ve yardım isteyen Adanalı Sakine Tillioğlu (28), "Mahkeme kızımın velayetini bana verdi. Fakat daha önce kızımın babasına gönderilmesi kararını onaylayan Yargıtay lehime sonuçlanan velayet kararını henüz onaylamadı. Kızım her an elimden alınabilir" dedi. Sakine Tillioğlu, 2011 yılında görücü usulü tanıştığı Türk asıllı Alman vatandaşı Mehmet Tillioğlu ile evlenip, Almanya'ya yerleşti. Çiftin bu evlilikten 2013 yılında Amina Zara isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinin ilk yılından itibaren eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Tillioğlu, 2016 yılında boşanmaya karar verdi ve Adana'daki baba evine döndü. Sakine Tillioğlu, boşanma davasını Türkiye'de açtı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Amina Zara'nın geçici velayetini anne Tillioğlu'na verildi. Bunun üzerine eşi Mehmet Tillioğlu ise kızı Amina Zara'nın Almanya'ya iadesi için dava açtı. 2019 yılında sonuçlanan iade davasında mahkeme Türkiye ve Almanya arasında 1980 yılında imzalanan Lahey Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek Amina Zara'nın Almanya doğumlu olmasından dolayı oraya dönmesi gerektiğine karar verdi. Karar üzerine yıkılan Sakine Tillioğlu ise kızının ülkesinden koparılmaması için mücadeleye başladı. Geçtiğimiz aylarda boşanma davasının sonuçlanmasıyla çift resmi olarak yollarını ayırdı ve küçük kızın velayeti mahkeme tarafından anne Sakine Tillioğlu'na verildi. Fakat karar Yargıtay tarafından henüz onaylanmadığı için gözü yaşlı anne kızının elinden alınıp Almanya'ya gönderileceği korkusuyla yaşıyor. Uzun süredir kızının yanında kalması için mücadele verdiğini dile getiren Sakine Tillioğlu, günden güne verdiği mücadelenin şartlarının ağırlaştığını ve kızı Amina Zara'nın duygusal olarak yıprandığını söyledi.