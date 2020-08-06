Haber Hattı

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Uzmanı Op. Dr. Remzi Tınazlı, okul öncesi çocukluk çağında orta kulak sıvı toplanmasını, nedenlerini, erken dönemde fark edilmesinin tedavideki önemini ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Tınazlı, "Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyor, yakından seyrediyor veya seslendiğinizde birkaç defa tekrarlatıyorsa ve derslerindeki başarılarında azalmalar olmaya başladıysa, ağrısız orta kulak iltihabı geçiriyor olabilir. Özellikle sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, burun tıkanıklığı şikayetleri olan, uyku sırasında ağzı açık uyuyan veya horlayan bir çocuğunuz varsa orta kulakta sıvı toplanmış olma olasılığı yüksektir" dedi. Op. Dr. Remzi Tınazlı, "Orta kulak boşluğu normalde hava ile doludur ve bu havanın basıncı dış ortamdaki hava basıncı ile eşit olmalıdır. Burnumuzun arkasında genzimizle orta kulak arasında havalanma görevi yapan östaki borusu sayesinde orta kulaktaki hava basıncı ile dış ortamdaki hava basıncı eşitlenir" dedi.Şiddetliçarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baş dönmesi, ardından gelen bayılma... Tüm bu belirtiler kalpte en sık görülen ritim bozukluğunun, atriyal fibrilasyona (AF) işaret ediyor. Atrial fibrilasyon, kalbin üstteki iki kulakçığının olması gerektiği gibi düzenli atmaması, adeta titreşir gibi hareket etmesine anlamına geldiğini belirten Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Deniz, bu durumun nedeninin ise, kulakçıkların düzenli atmasını sağlayan kalbin elektriksel aktivitesinin bozulması olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ali Deniz , "Atrial Fibrilasyon nedeniyle düzenli atamayan kalp, vücudun yeterli oksijen ve besin alamamasına yol açıyor. Zamanla yaşanan bu ritim bozukluğu, kronik yorgunluğa, kalp yetersizliğine de zemin hazırlıyor. Ayrıca kanı yeterince dışarı pompalayamaması kanın durağan hale gelerek pıhtılaşmasına ve bu pıhtıların beyne gitmesiyle, felç gibi çok önemli başka sonuçlara neden oluyor" diye konuştu. Prof. Dr. Deniz bu hastalığa bağlı felç geçirenlerin sakat kalma ve ölüm riskinin de daha yüksek olduğunu belirterek "Atriyal fibrilasyon kalbin pompalama yeteneğini azaltabilir. Uzun süre devam eden atriyal fibrilasyon ciddi derecede kalbi zayıflatabilir ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor" diyor.