Bisiklet ehliyetini 60 yıldır saklıyor

BİSİKLET kullanmanın ehliyet gerektirdiği yıllarda, sınavla sürücü belgesi alan Mehmet Fatih Kılıç, ehliyet ve bisiklet ruhsatını yaklaşık 60 yıldır saklıyor. O yıllarda bir kişinin üzerine su sıçrattığı için para cezası ödeyen ve bu cezası ehliyetine işlenen 86 yaşındaki emekli memur Kılıç, tarihi nitelikteki belgeleri torunları ve çocuklarına göstererek eski yılları yad ediyor. Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşayan Kılıç, 1960'lı yıllarda tarım müdürlüğünde memur olarak işe başladığını anlattı. O yıllarda taşıt olmaması nedeniyle işe gidip gelmek için bisiklet almaya karar verdiğini ifade eden Kılıç, bunun için öncelikle belediyenin açtığı sınava girdiğini ve valilikten bisiklet ehliyeti aldığını söyledi.