Ceylan: Dersimize iyi çalışıyoruz

TFF 1. Lig'in ilk 5 haftasını 2 galibiyet ve 3 beraberlikle geçiren'da teknik direktör, yarın deplasmanda oynayacakları Giresunspor maçına odaklandıklarını belirtti. Teknik adam Ceylan, genç bir takım olduklarını belirterek,diye konuştu.Ligde her maçın zor olduğunu dile getiren Ceylan,diye konuştu."ALACAĞIMIZ skorlar bize bir hedef çizecektir" diye konuşan teknik adam Yunus Murat Ceylan, "Benim için önemli olan süreci doğru götürmek. Sonuç zaten ardından gelir. Hata yapmazsak, alınacak puanlar yolumuzu çizecek. Şimdi tek düşüncemiz Karadeniz deplasmanında oynayacağımız Giresunspor karşılaşması" dedi.Adanaspor'un Ganalı stoperi Isaac Donkor, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'de oynayan yakın arkadaşlarıyla görüştüğünü ve Adanaspor'da forma giymeye karar verdiğini belirtti.