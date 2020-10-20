Ceylan: Dersimize iyi çalışıyoruz

TFF 1. Lig'in ilk 5 haftasını 2 galibiyet ve 3 beraberlikle geçiren Adanaspor
'da teknik direktör Yunus Murat Ceylan
, yarın deplasmanda oynayacakları Giresunspor maçına odaklandıklarını belirtti. Teknik adam Ceylan, genç bir takım olduklarını belirterek, "Kritik maçlar oynuyoruz. Altınordu karşılaşmasını galibiyetle atlattık. Sırada Giresun ve Tuzla maçları var"
diye konuştu.
PUAN HESABI YAPMAM!
Ligde her maçın zor olduğunu dile getiren Ceylan, "Oyuncularımız geçen hafta beklentilerimizi hemen hemen karşıladılar. Dersimize iyi çalışıyoruz. Oyuncularımıza bir reçete yazacağız ve onu uygulamaya çalışacağız. Uygulayacaklarını da düşünüyorum. Puan hesabı hiç yapmadım. Ben her maça final, ilk oynayacağım maça en önemli karşılaşmam olarak bakıyorum"
diye konuştu.
'HATA YAPMAZSAK YOLUMUZU ÇİZECEĞİZ'
"ALACAĞIMIZ skorlar bize bir hedef çizecektir" diye konuşan teknik adam Yunus Murat Ceylan, "Benim için önemli olan süreci doğru götürmek. Sonuç zaten ardından gelir. Hata yapmazsak, alınacak puanlar yolumuzu çizecek. Şimdi tek düşüncemiz Karadeniz deplasmanında oynayacağımız Giresunspor karşılaşması" dedi.
REFERANSI ARKADAŞINDAN ALDI
Adanaspor'un Ganalı stoperi Isaac Donkor, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'de oynayan yakın arkadaşlarıyla görüştüğünü ve Adanaspor'da forma giymeye karar verdiğini belirtti.