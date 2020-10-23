Cinayet tekrar soruşturulacak

GAZİANTEP'TE 2018'de vurularak öldürülen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan davada tek sanık olarak 2 yıldır müebbet hapis istemiyle yargılanan Cuma B. beraat etti. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi cinayetin failinin belirlenmesi için tekrar soruşturma yürütülmesi için talimat verdi. Gaziantep'te 2 yıl önce bir berber dükkanı önünde durduğu esnada uğradığı silahla saldırı sonucunda ölen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin süren davada karar çıktı. Dosyada Savcılı'yı öldürdüğü iddiasıyla tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tek sanık Cuma B. hakkında beraat kararı verildi. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Cuma B. ile avukatı Enes Akbulut hazır bulunurken Savcılı'nın yakınları da duruşmayı takip etti. Duruşma sanığın savunmasıyla başladı.