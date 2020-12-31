Mektup duygulandırdı hediyeler mutlu etti

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni yıl öncesinde babaları değişik kentlerde mahkum olan ve aileleri ilçe sınırları içinde ikamet eden 21 mahkumun 52 çocuğuna hem babalarının mektubunu hem de belediyece temin edilen yeni yıl hediyeleri teslim etti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla yeni yıl öncesi çocukları sevindirmek için proje üreten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri babalarından uzak olan çocukları da unutmadı. Babaları değişik kentlerde mahkûm olan, ancak, ikameti ilçe sınırları içinde olan 52 çocuğa hem babalarının mektubu hem de hediyeleri teslim edildi. Seyhan'da ikamet eden 21 mahkûmdan ilk olarak çocuklarına mektup yazması istendi. Mektuplar belediyeye ulaşınca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri değişik mahallelerde oturan aileleri, yeni yıl öncesi tek tek ziyaret etti. Kapıyı çalan Belediye ekiplerini karşısında gören çocuklar önce şaşırdı ardından babalarının mektubu sunulunca büyük şaşkınlık yaşadı.