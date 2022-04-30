Türkiye kanser tedavisinde yeni üs olacak

SAĞLIK alanında önemli bir ekonomik oyuncu haline gelen Türkiye şimdi de kanser tedavisinde yabancıların tercihi olmaya başladı. Gen haritalarına göre geliştirilen akıllı ilaçlar ile kemoterapisiz kanser tedavisi yapabilen dünyadaki ilk üç ülkeden biri olmayı başaran Türkiye'ye yılın ilk 3 ayında 40'tan fazla ülkeden hasta geldi. Başarı oranı yüzde 90 arttı. Türkiye'nin bu alanda yeni bir merkez olarak konumlanmaya başladığını söyleyen Tıbbi onkolog Prof. Dr Mutu Demiray, "Kemoterapi kanserde doğru sonuçlar vermiyor. Çoğu zaman bir yeri iyileştirirken başke yerleri bozuyor. Türkiye şu anda dünyanın en modern kanser tedavisi olan kişiye özel tedaviyi uyguluyor. Genomik bazlı tedavi yani gen haritasını çıkararak ve moleküler yolaklar ortaya konarak yapılan tedavi. Akıllı ilaçlar kullanıyoruz. Gen haritası raporları size direkt bir tedavi önermez. Bunların mutlaka işlenip analiz edilip çözümlenmesi gerekir. Şu an en kapsamlı, en iyi tedavi bu. tedavide başarı yüzde 90 arttı.Daha önce Amerika'da uygulanan kişiye özel kanser tedavisi Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mutlu Demiray'ın öncülüğünde hastalar üzerinde uygulanıyor. Eskiden herkese organ bazlı kemoterapiler uygulanırdı. Kemoterapi verdiğimizde bazı hastalar iyi cevap verirken bazı hastalar hiç cevap vermiyordu bu tedaviye. Bunların neden olduğunu tahmin ediyorduk. Ne zaman ki genetik analizleri yapabilir hale geldik. Herkesi aynı şekilde tedavi etmenin çok da mantıklı olmadığını gördük. Özellikle son 10 yıl içerisinde gonemik analizleri klinikte uygulanabilir hale geldi." ""2 yıldır birçok hastamıza bu şekilde tedavi uyguladık" diyen Demiray şu ifadeleri kullandı: Uluslararası desteklerle bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlk olarak Amerika'da uygulandı. Kanser tümörlerinin farklılığı içinde yani geninde. Onun için gene dokunmadan yapılan tedavi eksik olur. Kanseri test ediyoruz. Kanserin içinden dışına her şeyini öğreniyoruz. Analiz süresi 15 güne kadar indi. Hastadan tümörü aldıktan sonra kişiye özel tedavi uyguluyoruz."