Talya 193 üniversite ile eğitim işbirliği yaptı

Talya Bilişim, turizmde yaşanan personel sorununun çözümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sektörde yaşanan dijitalleşme sorununun çözümü için turizm eğitimi veren 193 adet üniversite, MYO ve liseye Elektraweb otel Programını ücretsiz veriyor. Kaynak kitap yazan eğitimcilere de bilgi aktarımında bulunuyor. Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, dijitalleşmenin turizm sektöründe rezervasyon öncesi pazarlama faaliyetleri, fiyatlama, online rezervasyon süreçleri, konaklama deneyimi, konaklama sonrası CRM ve müşteri ilişkileri gibi uzun bir iş sürecinin her anını planlamak, uygulamak ve analiz etmek için tüm imkanı sunduğunu söyledi. Durukal, bunun sağlıklı uygulanabilmesi için çalışanların dijital okur-yazarlık eğitimleri alması gerektiğini aktaran Durukal, "Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar Talya Bilişim olarak turizm eğitimi veren 193 adet üniversite, MYO ve liseye Elektraweb otel Programını ücretsiz verdik. Ayrıca kaynak kitap yazan eğitimcilere de bilgi aktarımında bulunuyoruz" dedi.Bunu bir örnekle somutlaştıran Durukal, "Bugün bir kat hizmetleri görevlisi için işe alım yaparken temel düzeyde 'dijital okuryazarlık' bekleniyor. Bazı kişilere bu tuhaf gelebilir. Ancak bünyelerinde web tabanlı dijital iş yönetimi sistemleri kullanan oteller için bu bir zorunluluk. Çünkü personelin, kendi cep telefonundan ya da interneti olan bir cihazdan, odanın temizlik/ kirlilik durumunu, minibar bilgisini, arıza bildirimlerini gerçekleştirebilmesi, kendine atanan görevleri takip edebilmesi hatta yeni iş emirleri oluşturabilmesi bekleniyor. Aynı durum servis elemanları, teknik servis çalışanları ve mutfak ekibi için de geçerli. Dijitalleşmenin çok etkin olduğu rezervasyon süreçlerinde neden hala "Çağrı Merkezleri" işletmelerin göz bebeği sizce? Çünkü turizmin merkezinde insan vardır" ifadelerini kullandı.Talya Bilişim'in sunduğu Elektraweb bir oteli, ön bürosundan muhasebesine, oda ve kat hizmetlerinden restorana, Booking, Expedia gibi uluslararası satış kanalları bağlantılarından personel ve SPA yönetimine kadar tüm departmanlarıyla dijital ortamda yönetebilmeyi sağlıyor. Bunu yaparken kaynakları etkin bir şekilde kullanmanızı, stok ve atık yönetimini kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. Ayrıca otellerin maliyetlerini düşürerek tasarruf ettiriyor. Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal'ın verdiği bilgilere göre, yapay zeka uygulamalarının daha aktif olarak kullanılmaya başlanmasıyla, verinin yorumlanması ve aksiyon alınması süreçlerinde de önemli noktalara gelindi. Kısaca "Dijital Dönüşüm", turizm sektörüne maliyetlerde tasarruf, daha fazla rezervasyon, hatasızlık, müthiş bir hız ve yüksek müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.