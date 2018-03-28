Sağlık personeli halkın sağlığı için sahnede

Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Düzcan ve Başhekim Yardımcısı Sibel Şahin'in de aralarında bulunduğu 5'i doktor olmak üzere hemşire, tekniker ve hastane personelinden oluşan toplam 10 kişilik ekip, "organ bağışının önemi", "erken teşhisin faydaları", "hekim hasta ilişkileri" gibi konu başlıkları altında yazdıkları tiyatro oyunlarını yine kendileri sahneliyor.

Muayene ve ameliyatlarla binlerce insanı sağlığına kavuşturan hekim ve sağlık çalışanları, Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Sahnesi Tiyatro Topluluğu oyuncularının desteğiyle mesai saatleri dışında yaptıkları provalarla hazırlandıkları tiyatro oyunlarını ildeki kongre ve kültür merkezlerinde sahneleyerek izleyiciyle buluşturuyor.

Sağlık çalışanları, son altı aydır yürüttükleri tiyatro faaliyeti ile kendilerine sosyal bir aktivite olanağı sağlarken, verdikleri mesajlarla da izleyicileri sağlık konularında bilinçlendiriyor.

Protokol mensuplarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunlarına Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Sahnesi Tiyatro Topluğu da sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda oyuncu kadrosuyla katkı sağlıyor.

Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Düzcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hekimler ve sağlık çalışanları olarak son altı ayda 3 tiyatro oyunu yazıp sahnelediklerini söyledi.

Doktorların tek işinin insanları hasta olduktan sonra sağlığına kavuşturmak olmadığını belirten Düzcan, "İnsanları hastalıklara yakalanmadan öncede bilinçlendirmekte bizlerin görevi. Biz de bu kapsamda tiyatroyu kendimize bir eğitim aracı olarak belirledik. Doktor arkadaşlarımızla yazdığımız oyunlarla, sağlıklı bir yaşam için halkımızı bilinçlendirmek adına yaşadıklarımızı deneyimlerimizi tiyatro ile anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da oyunlarımız devam edecek." dedi.

Toplumu bilinçlendirmede görsel ve eğlendirici eğitimlerin daha etkili olduğunu anlatan Düzcan, "Şunu gördük ki tiyatrocuların değil de asıl meslekleri farklı olan insanların tiyatroyla bunları anlatması vatandaşlar için daha etkili. Bu oyunlarda verilen mesajlar yerine gidiyor. Biz doktorlar olarak eğitimci olmak zorundayız. Eğitim sadece sözde değil. Görsellikle de olmalı. Tiyatroyu da bu eğitimin parçası olarak addedip, mesajlarımızı bu şekilde vermeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı olmuşuzdur." diye konuştu.

Organ bağışı, kanser tedavisinde erken teşhisin önemi ve hasta doktor ilişkileri konulu 3 önemli oyun sahnelediklerini dile getiren Düzcan, tiyatro oyunlarının bunlarla sınırlı kalmayarak devam edeceğini söyledi.

Başhekim yardımcısı Sibel Şahin de sağlık çalışanlarının ve doktorların senaryo yazıp, o senaryoyu tiyatro sahnesine taşımasının alışılmış bir durum olmadığını ancak kendilerinin bu işi severek yaptığını dile getirdi.

Şahin, "Hekimlerin senaryo yazıp, bunu tiyatro sahnesinde oynaması sık karşılaşılan bir durum değil. Hemşiresinden, doktoruna, güvenliğinden personeline kadar hepimiz tiyatroda bir araya geliyoruz. Tiyatro ile birçok konuda farkındalık yaratmak istedik. Bu hem bizim daha çok kaynaşmamızı sağladı. Hem de iş hayatımızdaki çalışma motivasyonumuzu artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Artvin'deki en kapsamlı devlet hastanesinde çalıştıklarından iş yüklerinin çok fazla olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Gün içinde çok yorulmuş olsak da tiyatro aşkı sevgisi farklı bir şey. Tiyatroda çalışmak bizleri dinlendiriyor ve rahatlatıyor. Kendi mesleğimiz çerçevesinde oyunlar oynadığımız için zorlanmıyoruz. Tiyatro ile hem eğleniyoruz hem de insanları eğitiyoruz. Belli bir amacımız var bu uğurda çalıştığınızda emin olun çok eğlenebiliyorsunuz."

Daha önce hiç sahne tecrübesinin olmadığını ve ilk tiyatro sahnesinde çok heyecanlandığını anlatan Şahin, son oyunlarında hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına bakış açılarını, hekimlerin onlara bakış açısını yansıtıp ne kadar bir bütün olduğundan bahsetmek istediklerini kaydetti.

Tiyatro oyunlarında rol alan Dr. Salih Mehmetoğlu da 4 yıldır Artvin Devlet Hastanesinde göğüs cerrahı olarak görev yaptığını ve Artvin'e gelene kadar hiç tiyatro deneyimi yaşamadığını söyledi.

Mehmetoğlu, "Burada 3 tane oyunumuz oldu. Son oyunla çıta biraz yükseldi. Güzel bir senaryo ve güzel bir ekiple, insanların beklentilerini karşılayacak bir eser ortaya koyabilirsek dördüncü oyun niye olmasın." diye konuştu.

İlk iki oyun olan "organ bağışı" ve "erken teşhis" konulu oyunların bire bir mesaj verme üzerine sahnelendiğini kaydeden Mehmetoğlu, şunları söyledi:

"Son oyunumuz da 45 dakikalık bir oyundu. Hastanede geçen bir hikaye anlatılıyor. Hastaların, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının günlük pratikte karşılaştığı zorluklardan bahsetmeye çalıştık. Oyunumuzun adı 'Hastamı ne?' Alt başlığı da 'Biraz sizden biraz bizden.' Sağlık çalışanlarının gözünde hastalar ne, hastanın gözünde sağlık çalışanı ne, bu konuları işlemeye çalıştık. Tüm bunlar komedi çerçevesinde olsun istedik. İnsanlar gülsün, eğlensin. Gördüğüm kadarıyla da amacımız hasıl olmuş oldu."