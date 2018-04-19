23 Nisan trambüsü yola çıkıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trambüsü özel olarak süsleyecek olan MOTAŞ, şehir turu yaptırarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ)'nden başlayarak üniversiteye kadar giderek tekrar MAŞTİ'ye dönenecek olan 23 Nisan Trambüsü yol güzergahında çocukları alıp ücretsiz olarak dolaştıracak. Konuyla ilgili olarak MOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel hale getirdiğimiz 23 Nisan trambüsünü bu yıl da süsleyerek çocuklarımız için hazır hale getirdik. Güvenli ve rahat oluşuyla Malatya halkının takdirini toplayan toplu ulaşım aracı trambüslerden birini o gün için miniklerimize tahsis ediyoruz. Bunun için halkımıza çağrıda bulunuyoruz! Çocuklarınızın elinden tutarak çevre yoluna inin ve yol güzergahında 23 Nisan trambüsünü eşliğinde çocuğunuz, alışmışın dışında bir bayram geçirsin. Ücretsiz olarak yapacağımız tura siz de katılın ve çocuklarınıza unutamayacakları bir gün yaşatın" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Trambüsün sefer saatlerine de yer verilerek "MAŞTİ'den başlatılacak sefer saatleri şu şekilde olacak: 09:00, 11:00, 14:00, 16:00" denildi.