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bayraklı seyir tepesi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Dev Türk bayraklı seyir tepesi
MUŞ'UN Bulanık İlçesi'nde Bayrak Tepe Projesi kapsamında ilçeye hâkim tepeye 25 metre uzunluğunda bayrağı yapılarak, bölgeye seyir tepe haline getiriliyor. Bulanık belediyesi ilçenin önemli hizmetlere imza atıyor. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan'ın talimatı ile ilçenin kuşbakışı görünümüne hâkim olan noktaya 25 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı dikilerek seyir tepe haline getiriliyor. Aynı zamanda bölgeye yeni bir sosyal tesis alanı daha oluşturularak, ilçe halkının hizmetine sunulacak.
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Dev Türk bayraklı seyir tepesi
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