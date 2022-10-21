Anadolu Efes Berlin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes maçı canlı izle! 2022 Euroleague canlı yayın

EFES'TEN SHANE LARKIN AÇIKLAMASI!

Takımın yıldız ismi Shane Larkin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Alper Yılmaz, "Larkin şu anda Amerika'da. Ancak önümüzdeki hafta bizimle olacak. Sonrasında da elinin durumuna göre toplu antrenmanlara başlayacak. Gün gün takip etmemiz gereken bir durum. 15, 20 Kasım gibi takımla beraber olabilir. Şu an için yeni bir oyuncu arayışımız yok. Larkin'in tedavi sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.