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Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:53 Son Güncelleme: 21.10.2022 16:53

Anadolu Efes Berlin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes maçı canlı izle! 2022 Euroleague canlı yayın

Anadolu Efes Berlin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes maçı canlı izle! 2022 Euroleague canlı yayın

Euroleague heyecanı devam ediyor. THY Basketbol Avrupa Ligi temsilcilerimizden ve geçen senenin şampiyonu Anadolu Efes, ALBA Berlin basket takımını ağırlayacak. Avrupa’daki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşılaşmadan önce Berlin adımını geçmesi gereken şampiyon sıkı bir hazırlık geçirdi. Anadolu Efes maçı canlı izle basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Anadolu Efes Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte, Efes maçı canlı yayın bilgisi ile karşılaşma hakkında merak edilenler…

Anadolu Efes ALBA Berlin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları spor gündemindeki yerini aldı. THY Euroleague 4. Haftada heyecanını sürdürürken puan durumunda Fenerbahçe Beko ilk sırada yer alıyor. Efes, 10. Sırada yer alırken, ALBA Berlin 2. Sırada yerini almış durumda. Mücadeleden düşmek istemeyen şampiyon hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı başına toplanan basketbol maçı severler desteğini sürdürüyor. İşte, karşılaşma hakkında tüm bilgiler…

ANADOLU EFES ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek iki takım hazırlandı. Temsilcimiz evinde ALBA Berlin takımını ağırlıyor.

Heyecanlı mücadele 21 Ekim bugün saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES BERLİN MAÇI CANLI İZLE!

Anadolu Efes ALBA Berlin Euroleague maçı S Sport ekranlarında yayında olacak.

2022 EUROLEAGUE FİKSTÜR

21 Ekim 2022:

Anadolu Efes – Berlin

Panathinaikos – Monako

Baskonya – Olimpiakos

Real Madrid – Kızılyıldız

27 Ekim 2022:

Olimpiakos – Monaco

Makkabi Tel Aviv – Panathinaikos

Valencia – Berlin

Partizan – Zalgiris

Real Madrid – Virtus Bologna

28 Ekim 2022:

Kızılyıldız – Bayern

Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

Lyon – Baskonya

Barcelona – Olimpia Milano

EFES'TEN SHANE LARKIN AÇIKLAMASI!

Takımın yıldız ismi Shane Larkin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Alper Yılmaz, "Larkin şu anda Amerika'da. Ancak önümüzdeki hafta bizimle olacak. Sonrasında da elinin durumuna göre toplu antrenmanlara başlayacak. Gün gün takip etmemiz gereken bir durum. 15, 20 Kasım gibi takımla beraber olabilir. Şu an için yeni bir oyuncu arayışımız yok. Larkin'in tedavi sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

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Anadolu Efes Berlin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes maçı canlı izle! 2022 Euroleague canlı yayın
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