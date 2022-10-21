Anadolu Efes Berlin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes maçı canlı izle! 2022 Euroleague canlı yayın

Anadolu Efes ALBA Berlin maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları spor gündemindeki yerini aldı. THY Euroleague 4. Haftada heyecanını sürdürürken puan durumunda Fenerbahçe Beko ilk sırada yer alıyor. Efes, 10. Sırada yer alırken, ALBA Berlin 2. Sırada yerini almış durumda. Mücadeleden düşmek istemeyen şampiyon hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı başına toplanan basketbol maçı severler desteğini sürdürüyor. İşte, karşılaşma hakkında tüm bilgiler…
ANADOLU EFES ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek iki takım hazırlandı. Temsilcimiz evinde ALBA Berlin takımını ağırlıyor.
Heyecanlı mücadele 21 Ekim bugün saat 20.30'da başlayacak.
2022 EUROLEAGUE FİKSTÜR
21 Ekim 2022:
Anadolu Efes – Berlin
Panathinaikos – Monako
Baskonya – Olimpiakos
Real Madrid – Kızılyıldız
27 Ekim 2022:
Olimpiakos – Monaco
Makkabi Tel Aviv – Panathinaikos
Valencia – Berlin
Partizan – Zalgiris
Real Madrid – Virtus Bologna
28 Ekim 2022:
Kızılyıldız – Bayern
Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko
Lyon – Baskonya
Barcelona – Olimpia Milano
EFES'TEN SHANE LARKIN AÇIKLAMASI!
Takımın yıldız ismi Shane Larkin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Alper Yılmaz, "Larkin şu anda Amerika'da. Ancak önümüzdeki hafta bizimle olacak. Sonrasında da elinin durumuna göre toplu antrenmanlara başlayacak. Gün gün takip etmemiz gereken bir durum. 15, 20 Kasım gibi takımla beraber olabilir. Şu an için yeni bir oyuncu arayışımız yok. Larkin'in tedavi sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.