Karatay Belediyesi evi yanan ailelere yardım eli uzatıyor

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Belediyesi zor durumdaki vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi tarafından, evi yanan ailelerin evlerinin hasar durumuna göre ya evlerinde tadilat gerçekleştiriliyor ya da evleri tamamen yeniden inşa ediliyor. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, vatandaşların iyi günde de zor günde de devleti, kamu kurumlarını, belediyeyi yanlarında görmek istediklerini belirtti. Başkan Hançerli, düğünlerde vatandaşların yanında oldukları gibi, afetlerde de yanlarında olduklarını söyledi. Karşehir Mahallesi'nde ikamet eden ailenin yanan evinde gerçekleştirilen tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Hançerli, hasar gören taban tahtalarının kapı ve pencerelerinin değiştirildiğini, boyasının tamamlanarak çok kısa bir sürede aileye teslim edileceğini belirtti. Hançerli, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev eşyalarının da Mehir Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen ortak çalışmayla yenileriyle değiştirileceğini söyledi.