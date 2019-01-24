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'dan 'ya tarihi ayıp için çağrı: Geri verin

Unesco Dünya Miras Listesi'ndeki Yeşil Türbe'nin 588 yıllık çinilerinin 'ya kaçırılması ve bir müzede ortaya çıkması Bursalıları harekete geçirdi. Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Zafer Ünver, "Victoria and Albert Müzesi'nde ortaya çıkan çinilerimiz İngiltere müzeciliğinin kirli çamaşırı gibi. Umarım bundan sonra eserlerimiz elimizden kaçmaz. Gidenler ise en kısa zamanda yerine gelir" dedi. 1421 yılında inşa edilen Bursa ve Türkiye'nin önemli sembollerinden Yeşil Türbe'nin çinileri 1855 depremi sonrası restorasyon bahanesiyle kaçırılmıştı.

İHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 11:01
Bursa'dan Londra'ya tarihi ayıp için çağrı: Geri verin

Tarihi hırsızlık, İngiltere'nin başkenti 'da bulunan Victoria and Albert Müzesi'ni ziyarete giden bir Türk öğretim görevlisinin yanlış asansöre binip müzenin depo kısmına inmesi ile ortaya çıktı. Türkiye'ye ait olduğunu düşündüğü birbirinden farklı eski eseri depoda farkeden öğretim görevlisi, ilk etapta izin alamasa da, müze ile yaptığı yazışmalar sonrası eserleri incelemek için izin aldı.

BELGELERİYLE TESPİT ETTİ

Öğretim görevlisi, aralarında Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'de restorasyon çalışmaları sırasında ortadan kaybolan çinilerin de bulunduğu 44 parça çininin Türkiye'deki tarihi mekanlardan söküldüğünü belgeleriyle tespit etti. Müze deposunda bulunan eserlerin, 1855 yılında Bursa'da meydana gelen büyük depremde Yeşil Türbe'de oluşan hasarı onarması için Ahmet Vefik Paşa tarafından görevlendirilen Fransız restorasyon uzmanı Leon Parville ile bağlantısı tespit edildi.

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Bursa'dan Londra'ya tarihi ayıp için çağrı: Geri verin
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