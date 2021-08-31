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Giriş Tarihi: 31.8.2021 11:13

İki gezgin arkadaş dünya kadınlarını anlattı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İki gezgin arkadaş dünya kadınlarını anlattı

Yüzden fazla ülke gezen iki gezgin arkadaş gezi yazılarını “Rotamızdaki Kadınlar” adlı bir kitapta topladı. Kitabın yazarları Prof. Dr. Sevcan Akesi ve Mehpare Sözener, Peru’dan Tahiti‘ye, Surinam‘dan Kongo’ya hem farklı coğrafyalardaki anılarını hem de rastladıkları kadınları ve geleneklerini anlattı. Ağustos ayında okuyucuyla buluşan kitabın 26 Ağustos Perşembe günü Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen tanıtım ve imza gününe, edebiyat okurları ve sanatçıların yanında gezgin dostları da katıldı.

Yazdıkları kitapla okuyucuya hem dünyayı gezip hem de bu ülkelerin anlatılacak hikayesi olan kadınları ve gelenekleriyle tanışma fırsatı sunan gezgin yazarlar, "Etiyopya'da kendini kırbaçlatan kadınlarla tüyleriniz diken diken olacak, Sibirya'ya sürgüne giden Dekabrist eşleri olan kadınların, kocaları için yaptıkları fedakarlıklara hayran kalacak, İran'da 26 bin 773 kıymetli taşla yapılan Tavus Kuşu Hanım'ın adını taşıyan taht ile büyülenecek, Hindistan'da müze ve hastane kuran Türk kadınları ile gurur duyacak, Çin'de iki erkek kardeşle evlenen kadınların sırlarına vâkıf olacaksınız" dedi.

QR KODUYLA İNTERAKTİF BİR OKUMA DENEYİMİ

Ayrıca kitapta kullanılan QR kodu sayesinde okuyuculara interaktif bir okuma ortamı sağlanıyor. Okuyucular kitapta bulunan kodu telefonlarına okuttuktan sonra, ülkelerin şarkılarını dinleyip, ilgili filmleri seyredebiliyor.

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İki gezgin arkadaş dünya kadınlarını anlattı
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