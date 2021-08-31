İki gezgin arkadaş dünya kadınlarını anlattı

Yazdıkları kitapla okuyucuya hem dünyayı gezip hem de bu ülkelerin anlatılacak hikayesi olan kadınları ve gelenekleriyle tanışma fırsatı sunan gezgin yazarlar, "Etiyopya'da kendini kırbaçlatan kadınlarla tüyleriniz diken diken olacak, Sibirya'ya sürgüne giden Dekabrist eşleri olan kadınların, kocaları için yaptıkları fedakarlıklara hayran kalacak, İran'da 26 bin 773 kıymetli taşla yapılan Tavus Kuşu Hanım'ın adını taşıyan taht ile büyülenecek, Hindistan'da müze ve hastane kuran Türk kadınları ile gurur duyacak, Çin'de iki erkek kardeşle evlenen kadınların sırlarına vâkıf olacaksınız" dedi.

QR KODUYLA İNTERAKTİF BİR OKUMA DENEYİMİ

Ayrıca kitapta kullanılan QR kodu sayesinde okuyuculara interaktif bir okuma ortamı sağlanıyor. Okuyucular kitapta bulunan kodu telefonlarına okuttuktan sonra, ülkelerin şarkılarını dinleyip, ilgili filmleri seyredebiliyor.