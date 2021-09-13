"Umut" ve "Yaratıcılık" temalarının ardından 27 Vogue edisyonu Eylül ayında dünyanın farklı noktalarından gün doğumu manzaraları eşliğinde "Yeni başlangıçlar" teması altında yeniden güçlerini birleştiriyor. Amaçları ise içinde yaşadığımız bu gezegende hep birlikte olduğumuzu, sadece güçlerimizi birleştirirsek kendimiz ve tüm dünya için yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu hatırlatmak.

Yeni başlangıçlar global teması modada meydana gelen değişimden ve moda sektörünün daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve küresel hale gelmeye başlamasından bahseden bir iyimserlik ifadesidir." diyor Vogue ABD Genel Yayın Yönetmeni, Condé Nast ABD Sanat Yönetmeni ve Küresel İçerik Danışmanı Anna Wintour ve ekliyor: "Bu değişimler konusunda ne kadar heyecanlı olduğumuzu, onların ne kadar anlamlı olduklarını ve bir endüstrinin bu şekilde kendini yenilemesinin ne kadar önemli olduğunun mesajını veriyor. Ve biz de Vogue ailesi olarak bunu kutlamanın heyecanı içerisindeyiz."

Vogue Türkiye ile Nemrut Dağı'nda yeni başlangıçlara… | Video

Birlik ve beraberliğin sembolü güneşin başrolde olduğu Eylül 2021'de Yunanistan'dan İngiltere'ye tüm Vogue edisyonları kendi ülkelerinde farklı lokasyonlarda yeni bir günü karşılarken Vogue Türkiye bu özel konsept için rotasını Adıyaman'a, dünyanın en güzel on gün doğumundan birinin yaşandığı Nemrut Dağı'na çevirdi. Sabahın ilk saatlerinde Amerikalı fotoğrafçı Yulia Gorbachenko'nun moda editörü Ceylan Atınç ve Litvanyalı model Giedre Dukauskaite ile gerçekleştirdiği kapak çekimi tüm dünyada büyük ses getirdi.

Uzun bir süredir daha kapsayıcı ve toplum odaklı bir platforma dönüşmek adına çeşitli adımlar atan Vogue bu yıl itibariyle artık geleceği şekillendiren ve sürekli kendini geliştiren bireylerle kitlelere daha fazla odaklanmaya başlıyor. Bunun ilk adımı olarak Vogue Türkiye Eylül 2021 sayısında, yapamayacaklarına dair söylenenlere kulak asmadan alanlarının önde gelen isimleri olmayı başaran kadın sporculara; doğanın yeniden uyanması için cesurca adımlar atarak iklim krizine savaş açanlara; özel ihtiyaçlara sahip çocuklar için canla başla çalışan liderlere; pandemi süresince seslerini duyurmakta zorlanan müzisyenlere; markalara ve kıyafetlere ikinci bir hayat vermeye özen gösteren tasarımcılara; dünyanın geleceğini etkileyen gıda israfıyla endüstriyel hayvancılığa karşı duran gıda mühendislerine ve şeflere sayfalarında yer veriyor.