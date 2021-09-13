Vogue Türkiye ile Nemrut Dağı’nda yeni başlangıçlara… | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Vogue Türkiye ile Nemrut Dağı’nda yeni başlangıçlara… | Video 13.09.2021 | 17:38
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Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: "Çok pişmanım çok" | Video 13.09.2021 | 15:50
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Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki genç, metrelerce havaya uçtu | Video 13.09.2021 | 15:13
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Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada | Video 13.09.2021 | 15:00
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Bozkır’ın yaylaları Karadeniz’i aratmıyor | Video 13.09.2021 | 14:05
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Vatandaş havuzda ölmek üzere olan martıyı böyle kurtardı | Video 13.09.2021 | 14:05
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İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi 13.09.2021 | 13:36
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İstanbul Bağcılar'da otomobil tavanındaki akıl almaz yolculuk kamerada 13.09.2021 | 13:36
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Aracın altında kalan kadını, aracı kaldırarak böyle kurtardılar | Video 13.09.2021 | 13:10
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Düğün sonrası drift atıp havaya ateş eden magandalar kamerada | Video 13.09.2021 | 12:45
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Ankara'nın binlerce yıllık gizemli piramitleri | Video 13.09.2021 | 12:20
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“Umut” ve “Yaratıcılık” temalarının ardından 27 Vogue edisyonu Eylül ayında dünyanın farklı noktalarından gün doğumu manzaraları eşliğinde “Yeni başlangıçlar” teması altında yeniden güçlerini birleştiriyor. Amaçları ise içinde yaşadığımız bu gezegende hep birlikte olduğumuzu, sadece güçlerimizi birleştirirsek kendimiz ve tüm dünya için yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu hatırlatmak.