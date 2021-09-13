Vogue Türkiye ile Nemrut Dağı’nda yeni başlangıçlara… | Video

“Umut” ve “Yaratıcılık” temalarının ardından 27 Vogue edisyonu Eylül ayında dünyanın farklı noktalarından gün doğumu manzaraları eşliğinde “Yeni başlangıçlar” teması altında yeniden güçlerini birleştiriyor. Amaçları ise içinde yaşadığımız bu gezegende hep birlikte olduğumuzu, sadece güçlerimizi birleştirirsek kendimiz ve tüm dünya için yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu hatırlatmak.