‘Doğa Yansımaları’ sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Akademisyen-Sanatçı Yrd. Doç. Dr. Mine Okur'a ait, 30 baskı resim, 23 karakalem taslak ve 2 adet tuval resimden oluşan, 55 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. "Doğa Yansımaları", Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 384'üncü sergisi olacak.

Doğanın, sanatın var oluşundan beri sanatçı ve tasarımcılar için en önemli ilham kaynağı olduğunu belirten YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, "Doğanın bir dokuyu, yalıtılmış bir formu veya bakışımlı ya da tam tersi bir yapıyı nasıl ortaya çıkardığı, her zaman bilim ve sanatın konusu olmuştur" dedi.

Sergisinde yer alan eserleri de "Doğadaki formların sanatsal formdan önce geliyor olması" düşüncesi ile oluşturduğunu kaydeden Okur, "Tüm bu formları kendi bakış açım ve iç dünyamda ilişkilendirerek ve YDÜ sunduğu eşsiz olanaklar ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyesinde serigrafi baskı tekniğini kullanarak hayata geçirdim" diye konuştu.