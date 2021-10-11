384’üncü serginin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

Haftasonu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in 40'ıncı yaş günü onuruna Yakın Doğu Sanat Müzesi'nde düzenlenen "Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi" ve "Gemi Modelleri Sergisi"nin açılışını yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğa Yansımaları" sergisinin açılışında da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışı yapılan her bir sanat sergisinin gelecek günler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

KKTC halkına yıllarca gurur duyacakları, yaşatıp koruyacakları, çağdaş sanat alanları yarattıklarını ifade eden Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, "Bilim, teknoloji, tarih, kültür ve sanatı birleştirdik. KKTC'yi başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada sanat aracılığıyla duyurarak tanıtıyoruz. Müzelerimizde 14 Türk Devlet ve topluluklarına ait sanatçıların eserlerinin bulunması Türk dünyasını da Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri çatısı altında buluşturuyor" dedi.

Doğanın, sanatın varoluşundan beri sanatçı ve tasarımcılar için ilham verici bir kaynak olduğunu kaydeden YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur ise, "Bu sergimi, doğadaki formaların sanatsal formdan önce geliyor olması düşüncesiyle oluşturdum. Tüm bu formları kendi bakış açım ve iç dünyam ile ilişkilendirdim. Üniversitemizin sunduğu eşsiz olanaklar ile fakültemiz baskı resim atölyesinde serigrafi baskı tekniğini kullanarak hayata geçirdim" diye konuştu.