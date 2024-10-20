GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 20 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhurtiyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın alış satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Hafta başında durgun bir seyirde ilerleyen sarı maden fiyatları Pazar günü itibarıyla şahlanarak rekora doğru ilerliyordu. Bugün ons altın 2 bin 700 dolar bandını aşarak yeni bir rekora imza atarken, bununla birlikte gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altın fiyatı da yükseldi. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, güvenli yatırım limanının yatırımcıları tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, 20 Ekim 2024 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?