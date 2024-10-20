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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 20 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhurtiyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın alış satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Hafta başında durgun bir seyirde ilerleyen sarı maden fiyatları Pazar günü itibarıyla şahlanarak rekora doğru ilerliyordu. Bugün ons altın 2 bin 700 dolar bandını aşarak yeni bir rekora imza atarken, bununla birlikte gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altın fiyatı da yükseldi. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, güvenli yatırım limanının yatırımcıları tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, 20 Ekim 2024 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?

Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:10
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 20 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhurtiyet altın ne kadar, kaç TL?

Geçen hafta başladığı rekor denemelerine bu hafta da devam eden altın fiyatları haftanın son gününde de yükselişe devam ediyor. ONS altın bugün 2.721,28 TL'den işlem görürken çeyrek ve yarım altının ne kadar olduğu ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından yatırımcılar altın alış-satış işlemlerini fiyatlar rekor kırmadan gerçekleştirmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 20 Ekim Pazar güncel altın fiyatları haberin devamında...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 20 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhurtiyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.994,57

Satış: 2.995,42

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 20 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhurtiyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:5.054,00

Satış: 5.102,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 20 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhurtiyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.077,00
Satış: 10.199,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 20 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhurtiyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.154,00

Satış: 20.326,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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