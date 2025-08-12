Haberler Günaydın Haberleri 12 Ağustos gündemi alev aldı! Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı...
12 Ağustos gündemi alev aldı! Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı...

Magazin gündemindeki en çarpıcı gelişmeleri sizler için derledik. İş insanı Halit Yukay'ın Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken çarpıştığı ortaya çıkarken, Acun Ilıcalı'dan, 21 yaşına basan kızı Leyla'ya doğum gününü kutlaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın reklam faaliyetleri kapsamında "İstanbul My Love" isimli mini dizileri devreye sokması derken gündem yine alev aldı.

Magazin turumuz başlıyor...
Tolga Karel'e kulak verin!

Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, yaşamını ABD'de TIR şoförlüğü yaparak sürdüren ve son derece mutlu bir aile hayatı olan oyuncu Tolga Karel'in sosyal medya mesajını paylaştı.

Turizm için yıldızlar devrede

Kültür ve Turizm Bakanlığı, reklam faaliyetleri kapsamında "İstanbul My Love" isimli mini dizileri devreye soktu.

İş insanı Halit Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken çarpıştı! Günaydın gizemli kazanın detaylarına ulaştı

İş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşti. Gemi kaptanı tutuklandı.

Eski eşler bir arada...Acun Ilıcalı, 21 yaşına basan kızı Leyla'nın doğum gününü böyle kutladı!

Acun Ilıcalı, 21 yaşına basan kızı Leyla'nın doğum gününü yaptığı kutladı. Ilıcalı'nın paylaşımda eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da olması dikkat çekti.

Şarkıcı Buray bakın hangi Yeşilçam yıldızının hayranı çıktı! "Türkiye'nin en güzel gülen kadını"

Ünlü şarkıcı Buray konser öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Buray, bakın hangi Yeşilçam yıldızının hayranı olduğunu söyledi.

İsmail Hacıoğlu'nun minik rol arkadaşıydı...Ayla filminin Koreli yıldızını bir de şimdi görün...

'Ayla' filminde İsmail Hacıoğlu'nun rol arkadaşı olan Koreli yıldız Kim Seol büyüdü, koca genç kız oldu. İşte Ayla'nın çocuk yıldızı Kim Seol'un son hali…

