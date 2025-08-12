12 Ağustos gündemi alev aldı! Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı...

Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, yaşamını ABD'de TIR şoförlüğü yaparak sürdüren ve son derece mutlu bir aile hayatı olan oyuncu Tolga Karel'in sosyal medya mesajını paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, reklam faaliyetleri kapsamında "İstanbul My Love" isimli mini dizileri devreye soktu.
İş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşti. Gemi kaptanı tutuklandı.
Acun Ilıcalı, 21 yaşına basan kızı Leyla'nın doğum gününü yaptığı kutladı. Ilıcalı'nın paylaşımda eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da olması dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Buray konser öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Buray, bakın hangi Yeşilçam yıldızının hayranı olduğunu söyledi.
'Ayla' filminde İsmail Hacıoğlu'nun rol arkadaşı olan Koreli yıldız Kim Seol büyüdü, koca genç kız oldu. İşte Ayla'nın çocuk yıldızı Kim Seol'un son hali…