19 Ağustos magazin gündemi yine alev alev!

Bir döneme damga vuran Baskül Ailesi dizisinde Fidan karakteriyle adını duyuran Gamze Gözalan'ı son haliyle tanımak ne mümkün. 101 kilo veren oyuncu adeta eridi.
Şarkıcı Irmak Arıcı, 35. Uluslararası Taşköprü Sarımsak Festivali'nde sahneye çıktı. Konserde Arıcı'nın hayranlarından biri, güvenlik önlemlerine rağmen sahneye çıkarak sanatçıya ulaşmayı başardı. K
Dünyanın en ünlü tenorlarından, albümleri milyonlarca satılan Mario Frangoulis, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor.
Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, oldukça zayıf görünmesiyle ilgili konuştu.
Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra China Suarez'le mutlu bir ilişki yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Icardi Suarez ile evlilik yolunda ilerlerken boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın hayatlarına olan etkisi devam ediyor. Son olarak Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesini duyunca çok şaşıracaksınız...Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı.