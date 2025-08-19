Haberler Günaydın Haberleri 19 Ağustos magazin gündemi yine alev alev!
19 Ağustos magazin gündemi yine alev alev!

19 Ağustos magazin gündemini sizler için derledik. Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki kıskançlık sorunu, Yunan tenor Mario Frangoulis'in Bodrum sefası, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyorşarkıcı Irmak Arıcı, 'nın bir hayranının sahneye atması, eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın zayıflık hakkındaki cevabı gibi bir çok gelişmeye gelin beraber bakalım.

07:48

‘Baskül Ailesi’nin Fidan'ını tanıyamayacaksınız... 101 kilo veren Gamze Gözalan tığ gibi oldu

Bir döneme damga vuran Baskül Ailesi dizisinde Fidan karakteriyle adını duyuran Gamze Gözalan'ı son haliyle tanımak ne mümkün. 101 kilo veren oyuncu adeta eridi.

07:02

Hayranı sahneye atladı

Şarkıcı Irmak Arıcı, 35. Uluslararası Taşköprü Sarımsak Festivali'nde sahneye çıktı. Konserde Arıcı'nın hayranlarından biri, güvenlik önlemlerine rağmen sahneye çıkarak sanatçıya ulaşmayı başardı. K

07:01

Yunan tenorun Bodrum sefası

Dünyanın en ünlü tenorlarından, albümleri milyonlarca satılan Mario Frangoulis, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor. 

06:40

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, oldukça zayıf görünmesiyle ilgili konuştu.

06:27

Arjantin'den trol saldırısı! China'nın kuaförüyle buluştuğunu öğrenen Wanda kıskançlık krizine girdi!

Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra China Suarez'le mutlu bir ilişki yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Icardi Suarez ile evlilik yolunda ilerlerken boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın hayatlarına olan etkisi devam ediyor. Son olarak Wanda Nara'nın kıskançlık hamlesini duyunca çok şaşıracaksınız...Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı.

