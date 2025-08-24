24 Ağustos magazin gündemi çok hareketli! Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu

Ortak tutkuları spor! Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin bilinmeyeleri...

Miss Turkey 2014 güzellik kraliçesi Amine Gülşe, zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çektiği kadar yaşam tarzıyla da merak ediliyor. İsveç'te doğup büyüyen ünlü isim, çocukluğundan itibaren spora olan ilgisiyle tanınıyor. Futbol dünyasının yıldızı Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşe, eşinden aldığı destekle sağlıklı yaşam alışkanlıklarını daha da pekiştirdi. Çift, evlerinde kurdukları spor salonunda birlikte antrenman yaparken, boş vakitlerinde de sporun farklı alanlarına zaman ayırıyor. Haberin detayları için tıklayın...