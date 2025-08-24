Ortak tutkuları spor! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’nin bilinmeyeleri...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Miss Turkey 2014 güzellik kraliçesi Amine Gülşe, zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çektiği kadar yaşam tarzıyla da merak ediliyor. İsveç'te doğup büyüyen ünlü isim, çocukluğundan itibaren spora olan ilgisiyle tanınıyor. Futbol dünyasının yıldızı Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşe, eşinden aldığı destekle sağlıklı yaşam alışkanlıklarını daha da pekiştirdi. Çift, evlerinde kurdukları spor salonunda birlikte antrenman yaparken, boş vakitlerinde de sporun farklı alanlarına zaman ayırıyor.

MERVE YURTYAPAN
Bu hafta sizlere Miss Turkey 2014 güzellik kraliçesi Amine Gülşe'nin bilinmeyenlerini anlatacağım. Gülşe, güzellik yarışmasında derece almasıyla hayatımıza girdi. İsveç'te doğan ve orada büyüyen Gülşe, çocukluk yıllarından itibaren herkesin dikkatini çeken bir kızdı. Hem güzelliği, hem de zarif tavırlarıyla bulunduğu ortamda hemen kendini belli ediyordu.

Liseyi International High School Of The Gothenburg Region kolejinde okudu. Gençlik dönemlerinde hayali hostes olmaktı. Aile olarak spora yatkınlıkları vardı. Bu nedenle Gülşe de küçük yaştan itibaren birçok spor dalını denedi. Özellikle en sevdiği yüzmekti. O dönemde yaşadıkları evin hemen yanında göl vardı. Yaz aylarını gölde geçirirdi, kışında ailesiyle havuza giderdi.

Amine Gülşe ile dünyaca ünlü eski futbolcu olan eşi Mesut Özil'in de ortak noktası spora olan tutkuları oldu. Sık sık evlerine kurdukları spor salonunda antrenman yapan çift, birlikte de haftanın belli günleri birlikte çalışıyor. Özel eğitmen eşlinde derslerine de devam eden Gülşe, haftada 3 gün 1 saat antrenman yapıyor. Eşi ise 5 gününü antrenman yapmaya ayırıyor.

Amine Gülşe, çocukluk tutkusu yüzmeden de vazgeçmiş değil. Yaz aylarında soluğu denizde alan Gülşe, fırsat buldukça da dalış yapıyor.
Gençlik dönemlerinde abisi Şahan Gülşe ile birlikte yüzmeye giden Gülşe'ye artık bu konuda da eşi eşlik ediyor. Mutlu aile tablosuyla dikkat çeken çiftin, huzurlu yaşamları bir ömür artarak devam etsin...


'HUZUR VERİYOR''
Amine Gülşe, gittiği tatil beldelerinde dalış yapmaya özen gösteriyor. "Deniz bana huzur veriyor" diyen ünlü güzel, çocuklarına da spor yapma alışkanlığını küçük yaşta aşılamak için harekete geçti. Ela ve Eda adında iki çocuğu olan Özil Ailesi, kızlarına özel yüzme dersi aldırıyor.

