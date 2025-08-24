Ortak tutkuları spor! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’nin bilinmeyeleri...

Liseyi International High School Of The Gothenburg Region kolejinde okudu. Gençlik dönemlerinde hayali hostes olmaktı. Aile olarak spora yatkınlıkları vardı. Bu nedenle Gülşe de küçük yaştan itibaren birçok spor dalını denedi. Özellikle en sevdiği yüzmekti. O dönemde yaşadıkları evin hemen yanında göl vardı. Yaz aylarını gölde geçirirdi, kışında ailesiyle havuza giderdi.