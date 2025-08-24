Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 06:50

Mauro Icardi'nin sahadaki golleri kadar tribünlerde de dikkat çeken bir isim var: Ünlü oyuncu ve Icardi'nin sevgilisi China Suarez… Güzel oyuncu İstanbul'a adeta aşık oldu. Tarihi Yarımada'da dostlarıyla vakit geçiriyor, Kapalıçarşı'nın kalabalığında kayboluyor, Sultanahmet'te tarihin gölgesinde poz veriyor. Dahası, şehre olan sevgisini bir adım öteye taşıyarak Türkçe öğrenmeye başladı.

ÖMER KARAHAN
Mauro Icardi'nin sevgilisi ünlü oyuncu China Suárez, İstanbul'a kelimenin tam anlamıyla aşık oldu. Tarihi Yarımada'da vakit geçiriyor, dostlarıyla şehrin ruhunu soluyor. Dahası Türkçe öğrenmeye başladı.

Futbol sahalarında Mauro Icardi'nin attığı goller gündem olurken, tribünlerde ayrı bir yıldız daha parlıyor; China Suarez... O artık sadece Icardi'nin yanında gördüğümüz bir isim değil; İstanbul'u kendi sahnesi haline getiren bir şehir sevdalısı. Beş yakın arkadaşı İstanbul'a geldiği için kadim şehrimiz kazan, o kepçe her yerde dolaşan China, gönüllü elçi gibi İstanbul'u anlatıyor.

Günün bir bölümünü Tarihi Yarımada'da arkadaşlarıyla geçiriyor. Bazen Kapalıçarşı'nın kalabalığında kayboluyor, Sultanahmet'te tarihin gölgesinde poz veriyor. Bu manzaralar bize tanıdık ama Suarez'in gözünden bakınca yeniden büyüleniyoruz.

En dikkat çekici gelişme ise Türkçe derslerine başlaması... Yani hem Icardi'ye hem İstanbul'a selam çakıyor. Icardi sahada gollerini atıyor, Suarez gönüllerde İstanbul sevgisini büyütüyor. Bir gün Türkçe bir röportajında "İstanbul benim ikinci evim" derse hepimiz "Hoş geldin, burası evin sayılır" diyeceğiz. Eski eşi Wanda'nın samimiyetsizliği sonrası Suarez, Icardi'ye de onun hayranlarına da iyi geliyor.

