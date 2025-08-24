Giriş Tarihi: 24.08.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 06:50
Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı
Mauro Icardi'nin sahadaki golleri kadar tribünlerde de dikkat çeken bir isim var: Ünlü oyuncu ve Icardi'nin sevgilisi China Suarez… Güzel oyuncu İstanbul'a adeta aşık oldu. Tarihi Yarımada'da dostlarıyla vakit geçiriyor, Kapalıçarşı'nın kalabalığında kayboluyor, Sultanahmet'te tarihin gölgesinde poz veriyor. Dahası, şehre olan sevgisini bir adım öteye taşıyarak Türkçe öğrenmeye başladı.