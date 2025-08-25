25 Ağustos magazin gündemine bomba gibi düştü! Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca GÜNAYDIN’a konuştu!

Magazinin renkli turu başlıyor...
Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi, cemiyet hayatının sevilen simalarından Aylin Yılmaz, yakın çevresini korkutan bir sağlık süreci yaşadı. Sosyal yaşamı ve aile hayatıyla dikkat çeken Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attığı öğrenildi! Detaylar için tıklayın...
Dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de sahneye çıktı. Yenikapı'da on binlerce kişiyi büyüleyen Yusuf, müziğiyle İstanbul'dan tüm dünyaya ses verirken, sahnede dile getirdiği Filistin mesajıyla gönüllerde taht kurdu... Detaylar için tıklayın!
İstanbul Şişli'deki AVM'deki bir mağazada 22 Temmuz günü hareketli anlar yaşandı. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı. Çıkış kapısında alarmın çalması üzerine durdurulan Nelmes'in çantasında yaklaşık 6 bin TL değerinde kıyafet bulundu. SABAH, İngiltere'den tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Nelmes'in ifadesine ulaştı. Detaylar için tıklayın!
Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Fazlaca, CHP'li üyelerin imar ve ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri olduğunu belirterek "CHP'li meclis üyesi, bana videolu komplo kurdu. Şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi" dedi. İşte tüm çarpıcı detaylar!