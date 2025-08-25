Haberler Günaydın Haberleri 25 Ağustos magazin gündemine bomba gibi düştü! Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca GÜNAYDIN’a konuştu!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 08:04 Son Güncelleme: 25.8.2025 08:08

25 Ağustos magazin dünyasına birbirinden farklı ve ilgi çekici haberler damga vurdu. Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın CHP'nin kirli yüzünü anlatması gündemi sallarken, ünlü isimlerin özel hayatları da magazin sayfalarını süslemeye devam etti.

07:09

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attı!

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi, cemiyet hayatının sevilen simalarından Aylin Yılmaz, yakın çevresini korkutan bir sağlık süreci yaşadı. Sosyal yaşamı ve aile hayatıyla dikkat çeken Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attığı öğrenildi! Detaylar için tıklayın... 

06:39

Sami Yusuf 10 yıl sonra Türkiye'ye geldi: Filistin halkını unutmadı... "Türkiye hep yanınızda"

Dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de sahneye çıktı. Yenikapı'da on binlerce kişiyi büyüleyen Yusuf, müziğiyle İstanbul'dan tüm dünyaya ses verirken, sahnede dile getirdiği Filistin mesajıyla gönüllerde taht kurdu... Detaylar için tıklayın!

06:24

İngiliz komedyene Şişli’de hırsızlık şoku! Çantasında 6 bin liralık kıyafet bulundu: SABAH komedyenin ifadesine ulaştı! "Hırsızlık kastım yoktu psikolojik sorunlarım var"

İstanbul Şişli'deki AVM'deki bir mağazada 22 Temmuz günü hareketli anlar yaşandı. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı. Çıkış kapısında alarmın çalması üzerine durdurulan Nelmes'in çantasında yaklaşık 6 bin TL değerinde kıyafet bulundu. SABAH, İngiltere'den tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Nelmes'in ifadesine ulaştı. Detaylar için tıklayın!

06:13

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu: CHP’nin kirli yüzünü anlattı! "Meclis üyesi şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi"

Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Fazlaca, CHP'li üyelerin imar ve ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri olduğunu belirterek "CHP'li meclis üyesi, bana videolu komplo kurdu. Şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi" dedi. İşte tüm çarpıcı detaylar!

