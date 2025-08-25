25 Ağustos magazin gündemine bomba gibi düştü! Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca GÜNAYDIN’a konuştu!

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu: CHP’nin kirli yüzünü anlattı! "Meclis üyesi şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi"

Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Fazlaca, CHP'li üyelerin imar ve ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri olduğunu belirterek "CHP'li meclis üyesi, bana videolu komplo kurdu. Şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi" dedi. İşte tüm çarpıcı detaylar!